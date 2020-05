Jimena Barón y Daniel Osvaldo

Jimena Barón pasó su cumpleaños junto a su hijo Momo, Daniel Osvaldo y la mascota familiar en una noche de cuarentena inesperada hace unos meses.

La noche contó con divertidos momentos que la cantante compartió en las redes sociales con sus seguidores, haciendo que muchos supongan que existe una posible reconciliación.

No faltaron los abrazos de Momo, las lágrimas al soplar las velitas y hasta hubo show de trap del más pequeño. Emocionada, Jimena Barón escribió en las redes: “Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano el perro y el papá y con vos también, quedate. Padre adhiere, quedate“, comenzó.

“Se terminará el mundo? Me quedo. Hay pasto, recuerdo cómo se siente tener el sol en la cara, el perro y a mi hijo, el fin de la paz y el silencio, el quilombo que más extrañaba”, continuó. “Cumplo 33 años, se festeja, e inesperadamente es un cumpleaños de los más lindos, muy inesperadamente”.

“Momo nos regala un show de trap, se abre champán, pregunta si los sueños se cumplen. Daniel intenta justificar la torta ya comida (que hice yo hace 2 días) la vela y la bengala usada“, sigue Jimena Barón. “Bailamos hasta las 9 am. Vimos el amanecer. El alma se llena de curitas invisibles, se siente bien. Cuando el 2020 no podía ser más inesperado, se vuelve más inesperado“.

“Abrazo las cagadas que me mandé e intento ser mejor persona todos los días, pero sin castigarme tanto. Los abrazo a ustedes del otro lado, que me llenan de amor, de verdad. Les agradezco la compañía incluso cuando anduve un poco desbrujulada”, escribió emocionada.

“Les agradezco eso muchísimo. Los extraño, los veré cuando se pueda y les contaré y cantaré cosas distintas, estamos todos distintos verdad? Que así sea. Gracias por los mensajes y los lindos deseos, me siento muy feliz y afortunada. Feliz cumpleaños para mí”, finalizó Jimena Barón.