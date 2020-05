Flor Vigna.

La bailarina y actriz le encontró la vuelta para transformar esos momentos que son invadidos por el aburrimiento en situaciones divertidas.

Flor hace gala de su destreza para el baile y entonces desplegó una coreografía con gran sensualidad, utilizando como partener a una de las ventanas de su departamento.

"Día 64: Tengo una relación amorosa con un objeto inanimado. Con ustedes ‘Ventanin’, mi marido”, escribió Vigna en el sensual video que subió a Instagram.

Noticias relacionadas

Sus fanáticos celebraron las imágenes por la destreza de Vigna así como también por su humor. “La rompes”, “Jajajajaja, te amo”, “¿Flor estas aburrida?”, “Te adoro maravillita” y “Sos una genia”, fueron algunos de los comentarios más destacados que generó la exparticipante del “Súper Bailando”.

Your browser does not support the video element.

Hace algunos días, Flor Vigna compartió sin ningún tipo de pudor una seria caída que sufrió al bailar en su hogar. Afortunadamente salió ilesa pero no dudó en hacerlo público a través de su perfil.