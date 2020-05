Un operativo llevado a cabo en la villa Azul, en el límite entre Quilmes y Avellaneda, a cargo de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en articulación con el gobierno provincial, decidió el aislamiento del sector al detectarse el primer brote de casos positivos de Covid 19 en un barrio de emergencia del conurbano bonaerense.



La decisión se tomó luego de tres jornadas de operativos del programa DETeCTAr (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina), en el que se realizó la búsqueda de posibles casos de COVID-19, se han diagnosticado 53 casos positivos de coronavirus y quedan 50 en estudio.

"Llevamos el operativo DETeCTAr a Villa Azul con la intendenta Mayra Mendoza; este trabajo coordinado nos permite identificar vecinos con posibles síntomas de COVID-19", explicó Ferraresi esta tarde en las redes sociales.



"El objetivo es limitar la circulación de las personas", coincidieron ambos jefes comunales, quienes explicaron que se contará con el apoyo de Unidades Sanitarias Móviles que serán provistas por Nación y el comité tendrá la participación de las áreas de Desarrollo Social, Salud y Seguridad de ambos municipios y de la Provincia, con la meta de abordar de manera contundente el brote de coronavirus que hay en el barrio.



De acuerdo con Ferraresi, además de los testeos, también se dedicaron a recorrer el barrio y compartir con los vecinos métodos de prevención. "Evaluamos las problemáticas del barrio charlando puerta a puerta y seguimos articulando políticas sanitarias para superar este momento", afirmó.



Los intendentes, junto con el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés "Cuervo" Larroque; el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; la diputada nacional Magdalena Sierra, y el senador provincial Emmanuel González Santalla recorrieron la totalidad del barrio de emergencia. En total relevaron 813 viviendas y 3.128 personas, donde hubo 125 hisopados de los cuales, 53 fueron positivos, quedando 50 en estudio.



El Ministerio de Salud de la provincia informó que como consecuencia de la detección de este foco de contagios, se conformó el Comité de Emergencia en el lugar, integrado por los ministerios de Salud, Desarrollo de la Comunidad y Seguridad de la provincia de Buenos Aires junto a los municipios de Quilmes y Avellaneda, legisladores y organizaciones sociales.



En ese marco, se resolvieron una serie de medidas de control del virus y la aplicación del protocolo de emergencia diseñado para este tipo de situaciones:

1) El Comité resolvió aislar completamente al barrio con control total de entradas y salidas, monitoreado por el Ministerio de Seguridad junto a los municipios.



2) Instalar dos centros logísticos de atención sanitaria y de distribución de alimentos y elementos de higiene, para evitar la circulación de personas.



3) Ampliar los operativos de búsqueda de sintomáticos en la zona de influencia del barrio.



4) Detectar y aislar a la población de riesgo. Las medidas ya fueron implementadas y se realizará un seguimiento diario para evaluar los próximos pasos. Mañana continuará el operativo en el resto del barrio y en sus áreas de influencia.