Coronavirus en España.

La comunidad de Madrid y la ciudad de Barcelona, principales focos del brote de coronavirus en España, ingresan a la "fase 1" del plan de desconfinamiento puesto en marcha en todo el país hace dos semanas.





En España, el segundo más afectado de Europa por la pandemia detrás del Reino Unido, hasta hoy murieron 28.752 personas por coronavirus y unas 235.772 lo padecen.





"Si mantenemos las medidas de precaución y tenemos cuidado en la vuelta a las actividades, podemos estar muy cerca de tener el virus en niveles prácticamente indetectables", dijo Fernando Simón, el principal asesor del gobierno en la crisis sanitaria, al anunciar el viernes el plan para levantar las restricciones de las dos ciudades más pobladas del país.





El experto indicó que tras dos semanas de desescalada ya se detectaron "pequeños núcleos con brotes" de coronavirus pero "sin un impacto real".

GENTILEZA EURONEWS.



Esto no impedirá, por lo tanto, que como ya lo hacen la mayoría de los españoles, las habitantes de Madrid y Barcelona puedan salir desde el lunes a disfrutar de los espacios exteriores de bares y restaurantes, que deberán ocupar solo un 50% de su capacidad, así como reunirse con familiares y amigos, hasta un máximo de 10 personas.

A partir del mañana también se permitirá la apertura de establecimientos hoteleros y museos, con un límite del 30% de su capacidad, y realizar deporte de forma grupal o ir de excursión.





Con Madrid y Barcelona avanza, asimismo, la comunicad de Castilla y León, por lo cual, el lunes "toda España estará al menos en fase 1", destacó el ministro de Sanidad español, Salvador Illa.





La gran mayoría de las regiones del país que estaban en la primera de tres fases de desconfinamiento diseñado por el gobierno del socialista Pedro Sánchez, pasarán a la fase 2, en la que los bares y restaurantes ya pueden atender a sus clientes en el interior.





Las autoridades sanitarias españolas rechazaron durante dos semanas el pedido del gobierno regional de Madrid de avanzar en la relajación del duro confinamiento impuesto a la población española hace más de dos meses para controlar el virus.





El plan de desconfinamiento del gobierno español es uno de los más estrictos de Europa, e impone una cuarentena de 15 días a los extranjeros que lleguen al país mientras dure el estado de alarma, que se prorrogará al menos hasta el 7 de junio.