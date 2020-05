El Tribunal Supremo alemán dictaminó hoy que el fabricante automovilístico Volkswagen (VW) deberá indemnizar a un comprador afectado por el escándalo de manipulación de emisiones contaminantes. En concreto, indicó que el comprador tiene derecho a devolver el auto y a recibir el dinero que había pagado por él, con intereses. Eso si, se descontarán los kilómetros recorridos.

La denuncia la interpuso el propietario de un VW fabricado en 2014, y adquirido de segunda mano, que exigía al fabricante la devolución integral del precio inicial del vehículo, 31.500 euros, por un "daño moral deliberado".

Volkswagen, por su parte, argumentó que el vehículo pudo ser empleado en todo momento por su propietario, por lo que no correspondía pagar indemnización alguna.

El caso pasó primero en octubre de 2018 por la Audiencia de Bad Kreuznach, que rechazó la demanda; y luego por la Audiencia de Coblenza, en junio de 2019, que decidió que Volkswagen indemnizase con 25.600 euros al propietario, una sentencia que ambas partes recurrieron.

Aunque se trata de una querella individual, la sentencia sienta precedente al haber sido dictada por el alto tribunal alemán y al reconocer el derecho de indemnización a los compradores. Por lo tanto, el fallo debería tener influencia en decenas de miles de juicios, cinco años después del estallido del escándalo conocido como "dieselgate".

Al equipar a sus vehículos con programas capaces de hacerlos parecer menos contaminantes de lo que en realidad eran, Volkswagen "engañó de manera consciente y sistemática durante varios años" a las autoridades "en una perspectiva de rentabilidad", explicó el juez Stephan Seiters.