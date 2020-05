Captura del video de la fiesta.

Pese a que hay casi 100.000 muertes en EEUU por coronavirus, realizaron una fiesta en un balneario de Missouri.

The Washington Post reportó que debido a las condiciones climáticas del verano y festividades han provocado que los ciudadanos visiten algunos sitios de recreación en Estados Unidos.

Otros medios apuntan que las visitas a balnearios y costas se deben a que los ciudadanos aprovecharon el fin de semana previo al Día de los Caídos, que se conmemora en Estados Unidos el último lunes de mayo. Una de las multitudinarias reuniones se registró este 23 de mayo en Lake of the Ozarks, Missouri.

Dicha reunión violó las medidas de distanciamiento social destinadas a limitar la propagación de covid-19.

No es probable que el coronavirus se propague en el agua, según los CDC, pero se contagia por medio de personas cercanas. Mantenerse al menos a 2 metros de distancia de otros es particularmente importante en piscinas o playas porque las máscaras no son prácticas en el agua.

A la fecha, Estados Unidos tiene más de un millón de personas contagiadas y más de 9,700 decesos.

El gobernador de Missouri, Mike Parson, ha estado implementando un plan escalonado para reabrir el estado. La primera fase del plan permite reabrir gimnasios y piscinas de hotel, siempre que las personas obedezcan las pautas de distanciamiento social y que se sigan estrictamente las medidas de desinfección. La primera fase estará en vigor hasta finales de mayo, momento en el que puede extenderse, restringirse o entrar en la segunda fase de recuperación.

Según el panel de COVID-19 de Missouri, el estado tiene 11,752 casos de laboratorio confirmados del virus y 676 muertes. La recuperación del estado ha estado en los titulares en los últimos días debido a dos estilistas que trabajaron mientras estaban sintomáticos, potencialmente exponiendo a 140 clientes al coronavirus.