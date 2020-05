Casamiento en plena cuarentena

Una pareja celebró su casamiento con 100 invitados en el barrio porteño de Once en plena cuarentena por coronavirus.

El episodio sucedió el miércoles 20 de mayo en el SUM de un edificio ubicado en Avenida Pueyrredón 954, en el barrio de Once.

A la fiesta -realizada en plena cuarentena y violando el decreto presidencial sobre el aislamiento- asistieron más de 100 personas, todos miembros de las familias de los novios, familias muy numerosas.

De acuerdo con la información que aporta Radio JAI, habrían contado con ayuda de personal policial, que estuvo custodiando las entradas del edificio. Así lo manifestó David Menajé, el padre de un vecino del edificio donde se realizó el festejo que, además, aseguró que “la música se escuchaba hasta la Plaza Houssay”.

“Les informo que la comunidad judía ortodoxa en Argentina repudia esta acción llevada a cabo por particulares en lugares privados que no han cumplido con el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Desde la comunidad judía ortodoxa en Argentina mantenemos la premisa de seguir con total responsabilidad las medidas e instrucciones de las autoridades sanitarias”, agregó.

Por otro lado, el Rabino Yosef Feigelstock escribió una carta que dirigió a toda la comunidad donde expresó que este tipo de actitudes “va en contra de los mandamientos de la Torah” y aclaró a sus feligreses que está prohibido participar de casamientos, minianim o reuniones.

De acuerdo con Feigelstock, en la comunidad en la que se llevó a cabo el casamiento hay enfermos, y también hay quien ya descansa en el Bet Hajaim por esta enfermedad. "Si una persona ya estuvo en una de esas actividades, debe quedar aislado de nuestra comunidad por lo mínimo por 35 días (con 14 días no alcanza) y debe cumplir la cuarentena en su casa”, pidió.