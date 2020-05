Ricardo Darín fue crítico en cuanto a la situación actual.

Ricardo Darín hizo contundentes declaraciones sobre la reacción de algunos sectores de la sociedad a la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, la importancia de que los actores puedan realizar su trabajo en este contexto, la corrupción y la pobreza, afirmando que si no existiese la primera, no habría esta última.

El actor dijo que aquellos que “patalean contra la cuarentena” tienen sus razones, y que en un momento así se pueden trastocar las prioridades por cómo el aislamiento se prolonga en el tiempo. “Es difícil poner por delante una conveniencia colectiva por encima de una personal, sobre todo por la cultura del individualismo que venimos arrastrando desde hace décadas”, reflexionó el actor.

Afirmando que “le da vergüenza que se haya dejado de aplaudir a las 21 hs.", el artista opinó que al argentino le cuesta entender que “cuidarnos es cuidar al otro”, y que esto se debe a una cuestión cultural y educativa. “Hay cosas que son incomprensibles, pero vale la pena hacer el ejercicio”, consignó el papá del Chino Darín.

“Yo creo que el Estado está haciendo lo que puede. Hay cosas que se le van a escapar. Están tratando de contener y apagar los incendios con las herramientas que tienen, que no son muchas. Ha hecho una cosa muy buena al principio que fue implementar esta cuarentena de forma temprana, sobre todo con la información que tenían de otros países. Después se enfrentaron con realidades distintas, nadie creyó que que podía durar tanto, y hasta hoy no sabemos cuánto puede durar. La realidad la va ir dictando lo que está haciendo este maldito virus con la especie humana. Lo que supongo yo que es más difícil para el Estado, es socorrer a los más vulnerables, a los más frágiles, que están abandonados desde hace tiempo. Cuando uno se entera que tenemos 1500 villas en el conurbano y que el 10% tiene cloacas y el 8% agua potable, uno dice 'esto es tremendo'. ¿Qué le podemos exigir a la gente que entienda? Ojalá el Estado pueda hacer más y no dependieramos de arreglos con cuestiones extranjeras para ver si nos dan una mano, ojalá hubiéramos tenido ese poder desde hace tiempo”, continuó el hombre de 63 años.

Ricardo fue consultado sobre el reclamo de muchos de sus colegas para trabajar, y aseguró que la actuación no es una actividad esencial. “Si vos ponés en un orden de prioridades lo que son las actividades esenciales frente a una pandemia, lo son los socorristas, los que van a poner el pecho y atender a los enfermos, quienes están en los hospitales, los elementos de seguridad, y tratar de abarcar y socorrer a todo el mundo es esencial, más los que reparten insumos y se ocupan de nuestra alimentación. Pero también ocurre que si estás encerrado, se empieza a resignificar y revalorar lo que antes tomábamos como natural, como por ejemplo, estar en casa y simplemente disipar tanto tsunami de información, que en su mayor parte es negativa, y que nos agobia, nos deprime, nos entristece, nos angustia, y por eso recurrimos a contenidos artísticos, y ahí nos damos cuenta que 'oh, esto que hacen estos dos muchachos no está tan mal'. Nos ayuda de una forma. La parte emocional y psíquica, el estado de ánimo, es importantísimo"....Entonces sí, con todo el dolor de mi alma, porque pienso en colegas y compañeros, y toda esa gente que no vemos, tengo que decir que nuestra actividad no es esencial”, sostuvo el director, pidiendo que, por más de que para él “suene romántico”, se piense en los demás.