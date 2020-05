Alberto Fernández, Agencia NA.

El presidente Alberto Fernandez aseguró que en su gobierno se encuentra "pensando en el día después" de la cuarentena por la pandemia del coronavirus y que saben "lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer". El primer mandatario aseguró que primero quiere "que la gente de los barrios vulnerables se sienta tranquila" ante el avance de los contagios en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

"Tenía preparado un mensaje al respecto, pero no lo di para que nadie piense que quiero poner otro eje en el momento donde tenemos que estar ocupados en los que menos tienen y viven en los barrios populares. Después les contaremos", dijo.

"No soy un necio. Nadie puede sentirse bien sabiendo que no puede salir de su casa. Pero no está bien querer convertir ese malestar natural en una sensación de angustia, porque estamos cuidando la salud de la gente", comentó.

"El problema de cualquier barrio de emergencia no es problema de (Horacio) Rodriguez Larreta, de Axel (Kicillof) o de (Jorge) Capitanich, sino son problemas de la Argentina, y tenemos que resolverlos juntos", dijo en una entrevista en el canal C5N. "Yo he podido trabajar bien con Rodríguez Larreta, como con intendentes y gobernadores de la oposición. Tengo más dificultades con algunos legisladores, u opositores, que prefieren hacer expresiones por redes sociales", agregó.

"Hemos logrado controlar la velocidad de contagio y construir un sistema de salud que pudiera atender a todos. Para eso necesitábamos tiempo. Tenemos que estar muy contentos de lo que hicimos, como sociedad. Pero no tenemos que relajarnos. Tenemos que entender el riesgo latente que existe. El tema no está terminado”, manifestó.

Respecto a las negociaciones sobre la deuda, explicó: “Por momentos siento que vivo un déjà vu permanente. Queremos encontrar un acuerdo, pero sustentable, y que no nos obligue a que la gente padezca. Tenemos que lograr un mecanismo de cumplimiento de las obligaciones que no postergue más a los que ya están postergados".

“El Papa [Francisco] tiene una prédica constante, y la pandemia le dio mucho la razón, sobre la inconsistencia del modelo económico financiero que se ha olvidado de la condición humana. Y advirtió que eso estaba dañando al país donde nació”, comentó.

Sobre la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, agregó: "Es una mujer que entiende el padecimiento de las economías que no se han desarrollado, y quiere ofrecer salidas desde el Fondo pero con lógicas más equilibradas”. “Hemos actuado de muy buena fe y hemos hecho una oferta en la que no le pedimos a nadie que pierda, sino que ganen un poco menos. Hemos podido iniciar un diálogo, y ojalá prospere”.

"El problema de la economía no es la cuarentena, es la pandemia que afectó al mundo. Debemos desterrar la miserabilidad de la política que por dañar al otro usa cualquier argumento, no me pueden decir estas cosas, no es verdad que si abrimos la cuarentena la economía se vuelve próspera", expresó.

"Alguno se ofendió porque yo dije que la cuarentena iba a durar todo lo que sea necesario, también digo vamos a ayudar a todos los que necesiten ayuda. La etapa del sálvese quien pueda, de la meritocracia, para mi está muerta en la Argentina porque la meritocracia es falsa, no es el merito lo que nos hace llegar, sino la oportunidad que nos dan de llegar", cerró.