El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti pidió hoy "salir de la cuarentena global e ir a una limitación específica en lugares donde se expande" el coronavirus al advertir que el aislamiento "no puede ser permanente", así como reclamó "voluntad política" para "transformar totalmente" al Poder Judicial "desde el punto de vista tecnológico".



"Hay que salir de la cuarentena global e ir a una limitación específica en lugares donde se expande. En la Argentina hay zonas donde no hay prácticamente contagio local: ahí no se justifica la cuarentena", sostuvo el ex presidente del máximo tribunal, quien alertó que "hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial" ante el aislamiento.



En diálogo con CNN Radio, el magistrado remarcó que "la regla general hoy es que la limitación de la circulación y en las libertades tiene que terminar y enfocarse en donde se transmite", ante lo cual subrayó que "donde se puede liberar la cuarentena, hay que liberarla".



"La etapa que viene es concentrarse en los lugares de riesgo. Hay que pasar de una actitud menos defensiva y más proactiva, de prevención", afirmó.



Ante los cuestionamientos que surgieron de parte de algunos sectores contra el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el juez de la Corte Suprema señaló que en la Argentina "se actuó dentro del Estado de Derecho".



"La Argentina felizmente en esto tenemos que estar muy contentos. Las medidas son coincidentes entre todos los gobiernos nacionales, provinciales y los poderes judiciales también", agregó.



Por otra parte, Lorenzetti señaló que ante la pandemia los poderes judiciales del mundo "están viendo un desafío importante que es el tecnológico".



"La tecnología ha estado ausente durante muchos años, porque no hay un interés de inversiones en este tipo en la Argentina. El Poder Judicial tiene que transformarse totalmente desde el punto de vista tecnológico", destacó.

Y concluyó: "No es sencillo, pero hay que hacerlo. No es un tema de dinero, sino de voluntad política generalizada".