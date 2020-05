REUTERS.

Dron llamado como 'Land Rover del cielo' entrega suministros médicos. Se trata de un avión no tripulado que ha comenzado a entregar suministros médicos urgentes a un hospital en la isla de Wight, en la costa sur de Inglaterra.

Este dron entrega suministros médicos a hospitales en la isla de Wight.

Puede volar 1000 kilómetros cargando alrededor de 100 kg de equipo. Es más rápido que el cruce en ferry y más barato que un vuelo normal.

Jim Scanlan, de la Universidad de Southampton, dijo: "Es un diseño funcional, me gusta pensar que es una especie de Land Rover del cielo, algo muy especializado, en el sentido de que es muy robusto, muy resistente, muy fácil de reparar, con motores gemelos, por lo que es capaz de volar con un solo motor, o sea, es muy confiable".

El dron incluso puede volar de noche o con niebla o mal tiempo.

Conrad Haigh, de Solent Transport sostuvo: "El Servicio Nacional de Salud cuenta con un sistema logístico muy bueno por agua en transbordadores. No es lo que estamos tratando de hacer. No queremos reemplazar eso. Queremos ofrecer un complemento, particularmente en tiempos como este, en que hay una reducción en los servicios de pasajeros y ferry. Podemos brindar un envío más rápido y urgente y permitir que llegue a la Isla de Wight en 10 minutos, fácilmente".

