Jimena Barón y Daniel Osvaldo en historias de Instagram.

Jimena Barón cumplió 33 años el pasado 24 de mayo y sorprendió al revelar que, por pedido de su hijo Morrison y de Daniel Osvaldo, se mudó a la casa del futbolista en Banfield. A partir de ese momento, tanto la cantante como el deportista compartieron en sus historias distintos momentos compartidos.

Osvaldo, por ejemplo, le dedicó la versión del feliz cumpleaños de Lenny Kravitz y la arrobó en sus historias. Además, en la noche del lunes compartió dos imágenes en las que se puede observar a Jimena.

En la primera, el delantero mostró una picada (con aperitivo y todo) que estaban disfrutando; y en la segunda, directamente compartió una foto de ambos brindando y compartiendo la velada.

Además, Osvaldo subió dos románticos temas para musicalizar el momento: I've got you under my skin (Te llevo bajo mi piel), el clásico de Frank Sinatra, y otra también muy melosa del estadounidense, Fly me to the moon (Llevame a la luna). Daniel Osvaldo y Jimena Barón, cada vez más juntos.