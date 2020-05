Loriana Tissera, víctima de la inseguridad en Córdoba

Una adolescente de 14 años fue asesinada de un balazo en la cabeza por dos motochorros que le robaron el celular cuando jugaba junto a su hermano en la puerta de la casa de su abuela, en el barrio Villa Azalais de la ciudad de Córdoba, informaron fuentes judiciales y policiales.

La menor, identificada por los voceros como Loriana Tissera, fue herida y falleció en el Hospital de Urgencias de la capital provincial debido a la gravedad del impacto que recibió en la región occipital del cráneo y que le afectó zonas vitales, detallaron voceros del mencionado centro asistencial.

El fiscal del distrito judicial 4 de Córdoba, Ernesto de Aragón, dijo que el móvil del crimen fue el robo y que, a pesar del trabajo que viene realizando la Policía, los autores del crimen "aún no fueron identificados".

El hecho se produjo cerca de las 15:30 en la vivienda de la abuela cuando la adolescente se encontraba jugando en la vereda junto a su hermano de 9 años. En ese momento, la víctima notó la presencia de dos hombres que circulaban a bordo de una moto y que comenzaron a acercarse hacia ella, por lo que intentó correr hacia la puerta de la casa previendo que iban a intentar robarle.

Ante esa situación, uno de los delincuentes se bajó del rodado, apuntó a la joven y le efectuó un disparo en la cabeza, tras lo cual se aproximó, le quitó el teléfono celular y escapó junto a su cómplice.

Según explicó este mediodía el fiscal De Aragón, "si bien hay personas que vieron distintos tramos de lo que sucedió", la Justicia todavía está llevando adelante las diligencias necesarias para "reconstruir el momento específico" del crimen.

Además, comentó que se trata de una zona de la capital cordobesa que "tiene barrios colindantes que son complicados", en los que los "asaltos en moto son bastante comunes", de acuerdo a los relatos de los vecinos del lugar.

"A pesar de la flexibilización de la cuarentena, hay controles estrictos de la Policía, pero siempre hay gente que debería estar dentro de sus casas y sale a delinquir, que infringe y le busca la vuelta para estar en la calle haciendo daño", opinó el fiscal.

Por su parte, el novio de la hermana mayor de Loriana, quien se identificó como Julián, contó a la radio Cadena 3 y a otros medios locales que "el hermanito vio todo lo que ocurrió y fue el que le dio todos los datos a la Policía de cómo andaban vestidos y de cómo era la moto" de los delincuentes.

"Le arrebataron la vida por un teléfono, arruinaron a una familia de por vida, amigos, conocidos, vecinos, y después de eso se llevan un teléfono, que aunque saliera diez millones de pesos, no lo valdría", dijo.

El joven también adelantó que los familiares y amigos de la adolescente van a realizar una manifestación para pedir "que se castigue a los culpables y haya justicia por Loriana".