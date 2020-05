Sergio Berni en Villa Azul, CANAL 26

La cantidad de habitantes del barrio Villa Azul infectados con coronavirus Covid-19 ascendía a 174, según informó esta mañana el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.

El ministro admitió que en índice de positividad en los testeos realizados en el barrio situado entre los distritos de Avellaneda y Quilmes, que está aislado desde este fin de semana, es del 57 por ciento, mientras que por el momento no se había producido ningún deceso.

Más tarde, en declaraciones desde el lugar, Sergio Berni aseguró que la situación que se vive es “peor que una explosión nuclear” debido a la falta de conocimiento y nosotros hoy “estamos 14 días atrasados”.

El ministro de Seguridad bonarense afirmó que “se está generando una acción retardante, que se lleva adelante hasta que se haga una contraofensiva, que debería ser la vacuna. O hasta que el enemigo nos sobrepase, como pasó en otras partes del mundo”.

“Estamos en la puerta de un gran problema pero la gente tiene que saber y entender lo que estamos haciendo y tratar de acompañarnos”, cerró.

“Esto no es un leprosario, son pacientes que se van a recuperar por eso debemos ser solidarios”, cerró Berni.