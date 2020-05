Estafas por internet en tiempos de coronavirus

Millones de personas han permanecido confinados en casa durante semanas, lo que ha convertido al internet como la principal vía de "escape" de las noticias relacionadas a la pandemia de la Covid-19.

Sin embargo, este incremento de la presencia en línea ha llevado a los círculos de la delincuencia a adaptarse rápida y eficientemente a las estafas a través de estas plataformas, creando publicidades y negocios falsos con un alto grado de imaginación.

¿A quién no le han ofrecido una ganga para comprar equipamiento de protección en estos tiempos de pandemia? Los correos electrónicos basura son uno de los principales vehículos para este tipo de actividades.

Pero no solo se limita a nuestra bandeja de e-mail, estos individuos han robado hasta anuncios de mascotas para desviar los fondos, y el sitio de subastas en línea eBay vio un aumento fraudulento sin precedentes en el listado de vehículos para tentar a los buscadores confinados en casa.

"Todos hemos recibido mensajes de Whatsapp o correos electrónicos en los que se invita a la gente a hacer donaciones, tal vez a entidades de las que nadie ha oído hablar, o se les pide que se registren en el sitio web de algunas conocidas cadenas de supermercados para obtener un bono de descuento de varios cientos de euros", comentó Alessandro Sessa de Altroconsumo, la asociación de consumidores de Italia.

Las asociaciones de consumidores de toda Europa están tomando medidas contra las prácticas ilícitas durante el encierro. En Bélgica, Test-Achat creó una plataforma para identificar y denunciar abusos, y encontró más de 400 infracciones en un mes.

"Lo que realmente aparece repetidamente son los aumentos de precio o los precios exorbitantes, especialmente para el equipo de protección, para las máscaras y el gel hidroalcohólico", dijo Julie Frère, portavoz de Test-Achat.