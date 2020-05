Protocolo de coronavirus en Constitución, CANAL 26

El servicio del SAME​, junto a la Policía de la Ciudad, trasladó a un hombre con síntomas de coronavirus al Hospital Muñiz desde la estación de trenes de Constitución.

El protocolo se activó luego de que el hombre bajara de uno de los vagones del tren Roca y dijo que “tenía coronavirus”.

Alberto Crescenti​, titular del SAME, explicó que se trata de una persona que manifestó estar en situación de calle, dijo haber estado en el Hospital Tornú, aunque no figura en la lista de personas que se realizaron hisopado.

"Tenemos cámaras y estábamos viendo que se había alertado desde la Policía de la Ciudad sobre este caso y vinimos a ver cuál era la situación", comenzó Crescenti.

A partir del arriba del SAME, "se procedió con el protocolo para llevarlo con todos los cuidados del caso al Hospital Muñiz".

"Hablaba muy poco, es un hombre que está en situación de calle y ante la duda procedimos a aislarlo con todas las medidas de seguridad", consignó Crescenti.

Por otro lado, el titular del SAME explicó que "hay mucha gente en situación de calle que reporta síntomas y cree tener COVID". Consideró que ante estos casos hay que "aplicar protocolo" y agregó: "Acá no podemos dudar".

Sobre el estado general del paciente dijo que no se le tomó la fiebre aún, que en un principio se iba a dirigir caminando a la ambulancia pero se acostó en el piso de la estación y decidieron trasladarlo en camilla hacia el Hospital Muñiz donde determinarán si es positivo por coronavirus o no.