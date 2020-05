Ivana Nadal

Ivana Nadal le sigue poniendo toda su sensualidad y su energía positiva a la cuarentena por el coronavirus.

La modelo y conductora posó muy sensual desde su living con un infartante topless, pero con un mensaje muy bello en épocas difíciles.

“No importa lo que digan. Se feliz. Impone tu felicidad. Nada ni nadie tiene el derecho de robar tu paz, ni modificar tu vida. Valórate. Date el amor constante que mereces. Flaco, Gordo, Blanco, Negro, Trigueño, Alto, Bajo, Rengo, Atleta, Ama de casa, Con granos, Sin granos, Con Cicatrices y sin ellas... SOS UNICO, SOS ÚNICA. Respétate y respeta al otro. Que significa? HACE LO QUE TE HACE BIEN SIN DARLE VALOR A LO QUE TE DIGAN Y NO LASTIMES A NADIE CON TUS PALABRAS. Vos sabes que te hace bien, HACELO”, inició.

“Y si te lastiman, HABLA. Exprésate! No mereces que nadie te haga mal. Ni un conocido, ni un desconocido. No es tu culpa que te afecte lo que te digan, ellos/as no deben hacerlo. HACETE VALER! EXPRESA TU DISCONFORMIDAD, TU INCOMODIDAD. No “da igual”. HACELO! Y si.... amo mi cuerpo desnudo y no me avergüenza decirlo. Lo amo hoy y lo amo siempre. Sea como sea, es mío para toda esta vida. La próxima, será cuando deba ser y tendré el cuerpo que deba tener para amarlo, respetarlo y cuidarlo. CONECTA CON EL HOY, no estas acá por casualidad. SOS IMPORTANTE. SENTILO. VIVILO”, cerró.

El posteo superó los 201 mil likes en pocas horas y superó los cinco mil comentarios que no dejan de elogiar su belleza.