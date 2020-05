Jimena Barón.

Jimena Barón volvió a compartir en la red situaciones que atraviesa en plena convivencia con Daniel Osvaldo, su ex y padre de hijo Morrison. La cantante mostró cómo se siente al ver al futbolista en cuero, y luego expuso la complicidad que aún tienen al cortarle el pelo.

La actriz y cantautora es activa usuaria en las redes sociales, pero desde que convive, nuevamente, con Daniel Osvaldo el tema ha tomado otro color. Se muestran muy cercanos, más allá de su hijo Momo, felices, siendo cómplices otra vez.

"La Cobra" se dispuso a tomar sol cuando su ex decidió quitarse la remera, dejando al descubierto su torso desnudo. "Roberto se sacó la remera", escribió primero mientras enfocaba a Osvaldo en el jardín. Tentada, tal vez recordando aquellos años de pasión sumado a su cuarentena, agregó: "No mires, no mires, no mires", se dijo a ella misma mientras se autofilmaba haciendo sugerentes gestos cuando Daniel entraba a la casa.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Barón fue por más y tras cortarle el pelo a su hijo, se lo cortó al delantero. Una vez logrado el peinado deseado, Jimena y Daniel compartieron un momento en el balcón, donde ella lo filmó. "No me gusta posar para las fotos", le dijo él suavemente y con una sonrisa que decía mucho. "No es una foto", le aclaró ella, para luego fundirse en una risa conjunta.

Segundos después, Momo entró a escena. “Perdón, pero la rompí”, escribió en el video que publicó la cantante en sus historias con el nuevo look del rockero y con su hijo en común encantado.

Your browser does not support the video element.

Más tarde, la ¿ex? pareja desbloqueó un nuevo nivel de histeriqueo. Daniel se puso de espaldas y le reclamó el uso de un filtro. "Te borré el que te gustaba a vos", respondió Jimena con la risa de Osvaldo de fondo."Le da vergüenza. Se hace el que no sabe que lo estoy filmando", agregó.

“A ver girate, girate sexy eh”, cerró la intérprete de "Taxi Voy", entre risas, mientras lo grababa dándose vuelta para mirarla. Horas después, con la noche de testigo y canciones de la época de oro, Jimena volvió a tomar imágenes de Daniel, esta vez bailando adentro de la casa. "Roberto en su mundo", expresó al verlo mientras sonaba Etta James de fondo.

Your browser does not support the video element.

Recordemos que Barón ya dejó demostrado en publicaciones anteriores que se debate entre "La Cobra" y "La Tonta" en esta convivencia inesperada con su ex, al encontrarse con objetos y prendas del pasado. Esto sumado a los sugerentes posteos de Osvaldo, en los que compartió una imagen junto a ella y canciones que hablan de amor.

Your browser does not support the video element.

Por su parte, el deportista, que regresó al fútbol tras un parate de un tiempo, publicó en su cuenta de Instagram fotos de Jimena cortándole el pelo, además de captarla abrazándose con Momo junto y colocar el gif de un corazón sobre ellos.