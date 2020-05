Luis Miguel en el comercial de Uber Eats.

Luis Miguel reapareció en un comercial de Uber Eats México que revolucionó las redes sociales. El "Sol de México" protagoniza la publicidad de la empresa que promociona el servicio de delivery, pero su impacto tuvo toda clase de reacciones.

Si bien todos hablan ahora del comercial, el mismo generó una serie de memes que hacen referencia a la crisis que sufrió el artista hace tiempo con cuestiones de dinero de por medio.

Otros lo criticaron por su falta de originalidad al parecerse a uno que grabó en los años ochenta con la marca Sabritas, donde también aparece el piano, al tiempo que canta, toca el instrumento y el producto posa sobre el mismo.Y también hay quienes atribuyeron esta participación a la crisis económica que provocó el coronavirus en todo el mundo.

Noticias relacionadas

“Esta noche voy a cenar Fetuccino con salsa de trufas blancas y queso parmesano”, es la frase que dice Luis Miguel al momento que aparece una bolsa de Uber Eats sobre el piano y agrega: “Mi incondicional amigo”.