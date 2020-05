Coronavirus en Villa Itatí. NA.

El operativo Detectar comenzó este jueves en Villa Itatí, en el partido bonaerense de Quilmes, que tiene once casos confirmados de coronavirus y 75 sospechosos, informó el secretario de Salud local, Jonatan Konfino, quien agregó que la situación en el barrio "es completamente diferente" a lo que sucede en la vecina Villa Azul.

"Hay siete casos confirmados y estamos monitoreando permanentemente la situación. En Itatí está pasando lo que está pasando en todo el Municipio de Quilmes, donde aproximadamente 1 de cada 10 testeos es positivo. Es muy parecido a la situación epidemiológica del resto de la provincia de Buenos Aires", aseguró Konfino a la prensa presente en el lugar.

En tanto, en la recorrida casa por casa se detectaron 75 casos sospechosos de Covid-19 y "el resto de las personas se quedó en sus casas con información y recomendaciones para su cuidado", precisaron desde la cartera sanitaria municipal.

El operativo DETeCTAr (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina), que consiste en efectuar testeos a domicilio a aquellas personas con fiebre o síntomas compatibles con la Covid-19 y evaluar sus contactos estrechos, comenzó este jueves a las 9 en las calles Chaco y Ayacucho de Itatí, en Bernal Oeste.

"En el barrio hay alrededor de 15 mil personas. Se vienen realizando test permanentemente en la medida que hay casos sospechosos. La semana pasada en una búsqueda activa de casos encontramos 13 sospechosos, de los cuales uno fue positivo", detalló Konfino.

El operativo de hoy se realizó en conjunto con 17 organizaciones sociales del barrio y promotores de salud del Municipio en la búsqueda activa de casos.

"Se busca casa por casa a los vecinos. Se los evalúa y a los que tienen síntomas se les hace hisopado. El operativo se va a repetir mañana en la plaza Papa Francisco en otra parte del barrio", indicó Konfino.

Preocupante situación en las villas. Canal 26.

"Los testeos se van a analizar en la Universidad de Buenos Aires y tardan 24 horas máximo. Se va a poder identificar los casos sospechosos y aislarlos en un centro de salud o en un hospital", precisó.

En tanto, el secretario de Salud quilmeño aseveró que la situación en Villa Itatí "es completamente diferente" a lo que sucede en Villa Azul, ambas divididas por el acceso Sudeste.

"El índice de positividad en los testeos de casos sospechosos en Villa Itatí es de 8%, mientras que el 70% de los casos en Villa Azul se confirmaron. Hoy esa tasa bajó a un 42% de los test se están haciendo", informó.

"Para llevarle tranquilidad a los vecinos y tener un panorama epidemiológico claro, la situación en Villa Itatí no es la misma que en Villa Azul en estos momentos. En Azul se tomó la determinación del aislamiento comunitario por haberse diagnosticado un brote de coronavirus, un aumento desproporcionado de casos, que hoy llevamos 196", afirmó.

Coronavirus en las villas. Canal 26.

Konfino detalló que "eso llevó a que todos los vecinos sean contacto estrecho de alguno de los positivos y según las características habitacionales del barrio se decidió un aislamiento comunitario".

"En Itatí es completamente diferente, no hay un brote de coronavirus. Lo importante es trabajar en la prevención, que la gente se cuide, que respetemos el distanciamiento y evitemos las reuniones, entre otras medidas", aseveró.