Gustavo Guillén.

Este jueves se confirmó que el actor y músico Gustavo Guillén falleció a los 57 años. Según la información que tracendió en las últimas horas, el artista tenía cáncer y su deceso se produjo durante una operación.

Guillén es recordado por haber sido uno de los galanes de los noventa, protagonista de decenas de novelas como Perla Negra, Dulce Ana, Mía solo mía, Dulce Ana y Muñeca Brava. Entre sus participaciones en televisión se encuentran Chiquititas, 1000 millones, La niñera, Casados con hijos, Condicionados, Quiero vivir a tu lado, Somos familia y Solamente vos, entre otras.

"Hay un ninguneo a los galanes. Lo primero que se ve es lo físico, pero después está la habilidad de salirse de ese lugar. Yo tuve suerte porque mis personajes me dieron la posibilidad de mostrarme más como actor que como galán", expresó el actor en una entrevista en "Incorrectas" el año pasado.

Noticias relacionadas

Su última participación fue en "Quiero vivir a tu lado", la tira de Polka. Además, Gustavo participó del "Bailando" en 2007 con Abigail Pereira.

Your browser does not support the video element.

En septiembre de 2019 fue denunciado por su ex mujer Luciana Abelanda, por violencia de género. El fallecido actor respondió con una contradenuncia. Desde entonces se alejó de los medios.