Signos del zodíaco.



De acuerdo a las experiencias que nos toquen vivir, la confianza en uno mismo va cambiando con el paso del tiempo. Pero ya nacemos con una autoestima más alta o baja que otros, que es natural en cada uno, aunque se puede trabajar para elevarla, en el caso de quienes la tienen más baja.

Aries: siempre llevan las riendas de la situación que sea. Tienen seguridad en sí mismos. Todo lo que hacen lo hacen con muchísima pasión, les encanta que las cosas salgan bien. Jamás se han dejan pisar por nadie.

Leo: son personas que siempre se van para adelante y tienen la suficiente confianza en sus capacidades, sus talentos y su potencial. Saben que con su energía pueden lograr lo que se propongan. Son el centro de las miradas y seguirán acaparándolas, incluso ante las dificultades, porque no dejan que nadie les haga sombra.

Sagitario: tienen la suficiente confianza en ellos mismos como para pasar por esta vida sin tener ningún proyecto. No tienen ningún problema en abandonar todos sus planes para hacer algo que nadie más había pensado hacer. Aman la aventura y experimentar nuevas sensaciones y emociones. Son versátiles.

Escorpio: son honestos consigo mismos, avasallantes, conocen todos sus defectos y hacen una búsqueda de sus puntos positivos, porque saben que tienen muchísimos. Saben que todo lo que les pasa les ayuda a tener una autoestima bastante alta. Jamás se creerán mejor que nadie. Siempre están a la defensiva, saben que no pueden fiarse de nadie.

Acuario: tienen una autoestima generalmente alta, aunque a veces no se valoran demasiado. Su personalidad es un poco compleja y que no todo el mundo los entiende. Pero no les importa la opinión de los demás. Son independientes.