El Slavko Vinčić quedó envuelto en un escándalo de prostitución.

El árbitro esloveno Slavko Vinčić, que supo dirigir encuentros de Champions League, Europa League y Eurocopa, fue detenido tras una operación policial en una cabaña ubicada en Bijeljina, una ciudad en el noreste de la entidad República Srpska, en Bosnia y Herzegovina. En la redada, los oficiales encontraron a 9 mujeres y 26 hombres y se confiscaron armas y drogas, según informaron.

El juez fue arrestado como parte de una operación policial relacionada con el asunto de Tijana Maksimović, mejor conocida como Tijana Ajfon. Esta mujer es sospechosa de prostitución y proxenetismo. El esloveno no fue uno de los organizadores, pero fue llevado a declarar por estar entre los 26 hombres que supuestamente acudieron a los servicios sexuales Ajfon y las chicas a las que engañó.

El árbitro, que estaba designado para ser el encargado de impartir justicia en el choque de octavos de final entre Inter y Getafe en la Europa League, fue asistente de Damir Skomina, uno de los colegiados más valorados por FIFA, en la Eurocopa 2012. Además, esta temporada ha dirigido tres partidos de Champions League (como por ejemplo la igualdad 1 a 1 entre Manchester City y Shakhtar Donetsk y la goleada por 4 a 1 en condición de visitante del Liverpool sobre el Genk) y uno de Europa League.

Vinčić, quien confirmó que estuvo presente en la fiesta, pero que estaba allí por casualidad. “Después de una reunión con algunos socios comerciales nos invitaron a una celebración en una cabaña, a lo que acudimos”, comentó.

“Después de la redada policial, fuimos invitados a una entrevista informativa, en la que les expliqué que no conocía a estas personas en absoluto. Después de lo cual me dieron luz verde para que pudiera regresar a casa y actualmente regresar a Eslovenia”, afirmó el colegiado.

Video del arresto gentileza RTV BN.

Vinčić expresó que fue “el error más grande de mi vida" del haber aceptado la invitación a la fiesta. También recalcó no conocer al resto de las personas arrestadas. Durante la redada se secuestraron 10 pistolas, 14 paquetes de cocaína y 9 tabletas de otras drogas. Además, confiscaron dinero de varias monedas, por un valor cercano a los 10.000 euros.