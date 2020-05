Trabajadores de aplicaciones de delivery y jóvenes precarizados protestaban esta mañana en el Obelisco porteño para reclamar mejoras en las condiciones de trabajo y pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).



Manteniendo distanciamiento social y con barbijos, los manifestantes se congregaban en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes para luego marchar hacia la sede del Ministerio de Trabajo ubicada en Callao al 100.

El reclamo de los jóvenes es que se establezcan mejoras en sus condiciones de trabajo frente a la pandemia de coronavirus, así como el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a aquellos que les fue rechazo el pedido.



"La legislación laboral vigente no nos reconoce como trabajadores y desde que empezó la cuarentena tenemos que garantizar entre nosotros los materiales sanitarios necesarios para prevenir el contagio del coronavirus", subrayó Damián Zárate, referente de la Asamblea Nacional de Repartidores.



Asimismo, piden justicia por Franco Almada, un joven repartidor de la aplicación Pedidos Ya que murió tras ser atropellado en la localidad bonaerense de Bernal.