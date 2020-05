Abigail Pereira y Gustavo Guillén en el Bailando.

Gustavo Guillén, el actor dueño de una extensa trayectoria en los medios, murió a los 57 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores. El artista venía realizando un tratamiento contra el cáncer de próstata. Según trascendió Guillén habría fallecido mientras era sometido a una intervención quirúrgica en la ciudad de La Plata, donde residía actualmente.

La triste noticia de su partida sorprendió tanto al mundo de la farándula como a sus seguidores que se expresaron su pesar a través de las redes sociales. Abigail Pereira, quien fue su compañera en el Bailando 2007, le escribió un emotivo mensaje de despedida en Facebook: “Siempre te recordaré con todo lo inmenso de mi corazón, yo que soy de tener palabras, me ahogué de un suspiro cuándo llamé a tu celular y nadie respondió. Quienes conocen nuestra historia saben porque vos sos y serás en mi corazón el ser más amoroso de todos. A vos nadie te tenía que enseñar lo que era tolerancia e inclusión, porque lo demostraste desde el día uno”.

“Hoy el mundo se pierde de tenerte entre nosotros, pero ya haremos grandes giras juntos cuándo nos volvamos a encontrar. Quién no lo sepa este hombre me devolvió las ganas de vivir y creer en mí, este hombre y amigo me enseñó a soñar aún más y a resistir. Este hombre se preocupó por mí hasta por la pandemia. Este señor llamado Gustavo Guillén tiene el corazón enorme, y nuestra conexión fue, es y será eterna. Descansa en paz amigo de mi corazón”, señaló la artista trans uruguaya que mantuvo un vínculo de amistad muy fuerte con el actor hasta su fallecimiento.

Luego, Abigail expresó otro mensaje de cariño dedicado a Gustavo en su cuenta oficial de Instagram: “Hoy te me fuiste, y quedaste marcado para siempre en mi corazón, cuántas anécdotas, cuanta luz , cuánta magia. Ustedes no se imaginan lo que significa para mí Gustavo Guillén. Él fue la luz al final del túnel, él es mi compañero, mi amigo, mi confidente, construimos una relación más allá de un programa de televisión, conectamos desde el día uno”.

“Un ser maravilloso que sólo quería que lograra mis sueños, no sólo el de ganar en una competición de baile, sino que le ganara a la vida, que la peleará como siempre, que demostrara que podía. ¡Hoy, mañana y siempre vivirás en mi corazón! Te fuiste una vez más de gira sin mí , ¡pero guardame lugar en alguna de tus obras o banda de rock que sé que nos encontraremos! ¡Te amaré y recordaré por siempre!”, finalizó la bailarina.