IMÁGENES SENSIBLES. Estados Unidos vive una auténtica pesadilla por estas horas. Al drama que atraviesa por ser el epicentro mundial de la pandemia de coronavirus, con creciente cifra de muertos y contagiados, desde hace tres días se le suma el recrudecimiento de los enfrentamientos por cuestiones raciales.

El titular "Minnesota Burning" se vio en letras de molde en muchos de los periódicos locales después de que Minneapolis estallara de rabia y furia, con centenares de personas en las calles, para repudiar el racismo y la violencia policial, que derivaron en la violenta muerte del joven afro americano, George Floyd, a manos de un policía.

Los incendios y las corridas fueron la lógica consecuencia de las masivas protestas para pedir justicia.

Desde hace ya tres jornadas, la violencia en las calles, incluido el incendio de un puesto de policía en Minneapolis el jueves, ha ganado espacio y el espiral violento no parece encontrar final.

Este viernes se transformó en casi una revuelta popular, con episodios de violencia y saqueos pocas veces vistos con anterioridad. Si bien el epicentro de las manifestaciones está en Mineápolis, también se registran movilizaciones en otras ciudades de EEUU.

En Atlanta se registraron muy violentos incidentes y una nutrida marcha se dirigía durante la noche de este viernes a la Casa Blanca en Washington.

Los manifestantes resistían a las fuerzas de seguridad lanzadas a alas calles, frente a la sede central de la cadena televisiva CNN. La presencia policial enardeció aún más a la muchedumbre que está decidida a no abandonar su lucha en reclamo de justicia.

