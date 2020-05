Marcha de patos en plena avenida de Palermo

Ante la escasa presencia de humanos por la cuarentena en la Ciudad, un grupo de patos que habitan los bosques de Palermo en Buenos Aires aprovecharon para “dar un paseo” por la noche porteña.

Los patos, los gansos y las gallaretas que andan por Palermo salen de los lagos, deambulan por las calles y hasta caminan las avenidas muy tranquilos.

En las últimas horas, un video muestra a una gran cantidad de patos cruzando por la noche la Avenida Sarmiento, cerca del lago del Planetario.

En los últimos dos meses, por el aislamiento social, hubo muchos fenómenos similares en el mundo que marcaron el avance de distintas especies de animales en zonas altamente urbanizadas.