Violentas protestas en Detroit por el crimen de George Floyd

Un joven de 19 años fue asesinado durante una protesta que se realizó en la ciudad estadounidense de Detroit en repudio al crimen racial de un afroamericano en Minneapolis.

El asesinato se produjo en la noche del pasado viernes cuando una persona que circulaba a bordo de un auto abrió fuego contra los manifestantes.

Los disparos ocasionaron la muerte de un joven de 19 años, quien se encontraba participando de las protestas por el crimen de George Floyd, el afroamericano asesinado por la Policía en Minneapolis.

Tras el ataque, las autoridades de Detroit buscaban al agresor, aunque todavía se desconoce la autoría de los disparos.

Por el crimen racial de Floyd, varias ciudades de Estados Unidos se vieron sacudidas por grandes manifestaciones: en algunas se registraron hechos de violencia, como incendio de patrulleros y pedradas contra edificios públicos.

Nueva York, Dallas, Houston, Las Vegas, Memphis, Portland e incluso frente a la Casa Blanca se reportaron distintas protestas.

Dereck Chauvin, el policía que asesinó a Floyd, fue detenido, ya que varios videos mostraron cómo sometió al hombre de 40 años hasta provocarle la muerte por asfixia.

VIDEO: GENTILEZA EURONEWS