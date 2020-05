NASA, REUTERS.

El cohete Canon9 fue lanzado exitosamente esta tarde al espacio desde Cabo Cañaveral, en lo que se constituyó el primer lanzamiento en de una nace espacial tripulada en casi 10 años.



En un principio, el acontecimiento se iba a producir el pasado miércoles, pero fue postergado por la NASA para este sábado debido a las malas condiciones climáticas que había.

La misión espacial denominada Demo-2 partió, tal como estaba previsto, a las 16:22 (hora argentina) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, con los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley a bordo de la cápsula Crew Dragon, fabricada por la agencia Space X, de Elon Musk.

Se espera que el domingo a las 14.29 GTM (11.29 de Argentina) la cápsula Crew Dragon, con los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley, llegue a la Estación Espacial Internacional (EEI) para acoplarse a ella, tras lo cual serán bienvenidos por la tripulación de abordo, consignó Ansa.





La NASA está realizando una transmisión en vivo de la previa al lanzamiento, donde se puede ver a los astronautas dentro de la sala de trajes en el Edificio Neil Armstrong del Centro Kennedy.

Esta es la primera operación conjunta del organismo espacial con una empresa privada, en este caso la del empresario multimillonario Elon Musk, dueño de SpaceX.

El sudafricano Musk es físico y emprendedor y se encuentra en la vanguardia de los viajes espaciales ya que, tal como él mismo aseveró, en el futuro se podrá "estar entre las estrellas".