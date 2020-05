Lanzamiento espacial, REUTERS.

A las 16.22 hora de Argentina la nave Crew Dragon, primera misión conjunta de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la compañía aeronáutica SpaceX del magnate estadounidense Elon Musk, fue lanzada rumbo a la Estación Espacial Internacional.

En un principio, el acontecimiento se iba a producir el pasado miércoles, pero fue postergado por la NASA para este sábado debido a las malas condiciones climáticas que había.

Your browser does not support the video element.

La misión espacial denominada Demo-2 partió, tal como estaba previsto, a las 16:22 (hora argentina) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, con los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley a bordo de la cápsula Crew Dragon, fabricada por la agencia Space X, de Elon Musk.

Noticias relacionadas

SpaceX se convirtió en 2012 en la primera empresa particular en acoplar una cápsula de carga a la EEI. Dos años después, la NASA le pidió que adaptara la cápsula Dragon para poder transportar astronautas. "SpaceX no estaría aquí sin la NASA", dijo Musk el año pasado, después de un ensayo general del viaje a la EEI sin tripulación.

Elon Musk. El millonario, fundador de SpaceX, creó la compañía en 2002 con el objetivo de reducir los costos de los viajes espaciales y llegar a su máxima: la colonización de Marte. Esta es la primera etapa del ambicioso plan de Musk.