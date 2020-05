Marcha en el Obelisco.

Un centenar de personas se manifestaba hoy en el Obelisco para protestar contra el aislamiento obligatorio en el marco de una "caravana" organizada en distintos puntos del área metropolitana donde se mezclaban comerciantes y los llamados "anticuarentena".



En el Obelisco se concentran comerciantes afectados por las medidas adoptadas frente a la pandemia de coronavirus, mientras que otros realizan una "caravana" en sus vehículos tanto por el microcentro como por el partido bonaerense de Tigre, entre otros lugares.

Además, de las manifestación participan también personas que se pronuncian contra la cuarentena con carteles como "fuera la OMS" y cuestionamientos a la existencia misma de la pandemia.

El llamado a las movilizaciones masivas se realiza en medio de un encendido debate sobre si son legales las manifestaciones populares en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que decretó el Gobierno para intentar evitar la propagación del coronavirus.

Más de dos meses después del inicio de la cuarentena, son cada vez más insistentes los reclamos para que el Gobierno disponga la reapertura de las actividades, incluso en el grandes centros urbanos como la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano bonaerense. En los últimos días hubo reclamos en Plaza de Mayo, y también manifestaciones en Tigre, Mar del Plata y otras ciudades.