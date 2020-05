Casi Felices.

"Casi feliz" es una serie de televisión argentina de comedia estrenada el 1 de mayo de 2020 en Netflix. Está protagonizada por Sebastián Wainraich, mientras el elenco estable está conformado por Natalie Pérez, Hugo Arana, Adriana Aizemberg y Peto Menahem. La podés disfrutar en Netflix a través de Telecentro.

La serie desarrolla la historia de Sebastián, un conductor de radio y humorista quien llegando a la mitad de su vida, se ve interpelado por sus vínculos y se topa una serie de debates y circunstancias que no puede resolver, como su separación, su profesión, y las paradojas del ego, la fama, dede un costado entretenido y sensible.

"Casi feliz", producida por Hc Films & Tiger House y con música de Miranda!, cuenta con 10 episodios y se sumó a otros contenidos nacionales en Netflix así como "Go! Vive a tu manera", "Apache: la vida de Carlos Tevez", "No hay tiempo para la vergüenza", "Puerta 7" y "Fangio: el hombre que domaba las máquinas".

La serie también cuenta con la participación de actores reconocidos que van variando según el episodio. Benjamin Amadeo, Carla Peterson, Dalia Gutmann, Julieta Díaz, Adrián Suar, Verónica Lozano, son algunos de los artistas que aparecen en el nuevo éxito.

