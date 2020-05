Despegue del Crew Dragon desde un avión

El histórico despegue del Crew Dragon fue visto desde todos los puntos del mundo, con presencias internacionales y todas las cámaras posibles.

Sin embargo, ahora surgieron unas nuevas imágenes que reflejan el despegue desde un lugar inesperado.

Your browser does not support the video element.

El video fue filmado por un pasajero de un vuelo de un 737 que se encontraba en pleno viaje en el momento que salió el cohete desde Estados Unidos.

Noticias relacionadas

Las imágenes se viralizaron rápidamente por las redes sociales y mostraron un lado desconocido del histórico hecho.