Agresión al actor en Estados Unidos.

El actor John Cusack denunció haber sido víctima de violencia policial en las protestas por la muerte de George Floyd en Chicago. En las redes sociales, el actor contó que grababa los disturbios que se produjeron en esa ciudad cuando fue interceptado por efectivos de la fuerza, que lo agredieron con sus bastones.

En las últimas horas, las marchas y manifestaciones en contra de la violencia racial se multiplicaron y propagaron en unas treinta ciudades de Estados Unidos. Si bien muchas se llevaron a cabo de forma pacífica, otras derivaron en saqueos, quema de vehículos policiales y una fuerte represión.

Con ese marco, Cusack, que estaba en las calles de Chicago, decidió grabar algunas de estas escenas con su celular para compartirlas en las redes sociales. Sin embargo, esto habría desatado el enojo de las fuerzas de seguridad.

"A los policías no les gustó que grabara el auto en llamas, así que vinieron por mí con bastones. Golpearon mi moto. Aquí está el audio", denunció en un posteo en Twitter.

"¡Fuera de aquí! Muévase! ¡Fuera de aquí!", le gritan los agentes durante el breve video, en el que apenas llega a distinguirse parte de la moto. También se ve cómo uno de los oficiales agita su bastón y se escuchan golpes contra una superficie metálica. "Está bien, está bien", responde Cusack, que enseguida acelera el vehículo.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm here’s the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v”