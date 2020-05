Violencia y furia tras muerte de George Floyd. Reuters.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump dijo en Twitter que se designará como organización terrorista al movimiento de izquierda Antifa (abreviatura de 'antifascista'), al cual responsabilizó previamente por los disturbios que se originaron durante las protestas por el crimen de George Floyd, un afroamericano que fue detenido y asfixiado por un policía blanco en la ciudad Minneapolis, en Minnesota.

A través de la red social, el mandatario también felicitó a la Guardia Nacional por "el gran trabajo" que hicieron en esta ciudad y destacó que bloquearon rápidamente "a los anarquistas liderados por Antifa".

"¡Debería haberlo hecho el alcalde la primera noche y no habría habido problemas!", aseguró Trump en alusión al demócrata Jacob Frey. Y agregó: "¡La Guardia Nacional hizo un gran trabajo y debería usarse en otros estados antes de que sea demasiado tarde!".

Este sábado, pese a que en varias ciudades se decretó el toque de queda, las manifestaciones se replicaron en diferentes puntos y llegaron a las puertas de la Casa Blanca. Y la represión policial dejó un muerto: un manifestante fue asesinado en Indianapolis. Además, otros dos resultaron heridos durante un tiroteo y una multitud fue atropellada por la policía de Nueva York.

Antes de estos mensajes, Trump ya había señalado a los grupos de extrema izquierda como culpables de los disturbios. "Es Antifa y la izquierda radical. ¡No culpen a los demás!", tuiteó el mandatario, que insistió en otra publicación en que los que violan el orden público son "grupos organizados" que no tienen "nada que ver" con Floyd.

La protestas en los Estados Unidos llevan seis días, después de que el 25 de mayo, pasadas las 20, George Floyd, un afroestadounidense de 46 años ingresara a un local de comestibles a comprar un paquete de cigarrillos con un billete de 20 dólares falso. Al darse cuenta, el empleado de la tienda llamó a la policía y el agente Derek Chauvin, de 44 años, lo detuvo y lo terminó matando.

En un video que salió a la luz se ve al oficial con la rodilla sobre el cuello del hombre mientras este está esposado y boca abajo en el suelo, y grita que no puede respirar.

Estas imágenes volvieron a poner al descubierto el racismo que se vive en este país y miles de personas salieron a repudiar el hecho. Desde Los Ángeles a Chicago, pasando por Cleveland, Washington DC y Nueva York, fueron el escenario de las protestas.

