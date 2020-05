Saqueos y violencia en los Estados Unidos.

IMÁGENES SENSIBLES. Las protestas y la violencia siguen escalando en los Estados Unidos tras el crimen de George Floyd en Minneapolis y 25 ciudades de 16 estados decretaron el toque de queda.

En Minneapolis, epicentro de las protestas raciales y de los disturbios, el gobernador del estado de Minesota, Tim Walz, anunció que se ha ampliado por un día más esa medida de seguridad.

La situación se ve aún más complicada por la interminable serie de saqueos que se han comenzado a producir en diferentes puntos del país. El estado de cosas se ha desmadrado por completo, con turbas de gente que ha ingresado a la fuerza a locales comerciales para saquearlos y llevarse todo lo que han encontrado a su paso.

Todo quedó registrado en videos captados por los propios manifestantes.

Según la cadena de televisión CNN, actualmente hay 25 ciudades de todo el país con toque de queda nocturno: Los Ángeles, Denver, Miami, Atlanta, Chicago, Louisville, Rochester, Cleveland, Portland, Filadelfia, Pittsburgh, Charleston, Nashville, Salt Lake City, Seattle y Wisconsin, entre otras.

El sábado, Estados Unidos había vivido su quinta noche de disturbios y protestas en distintos puntos de su territorio, desencadenados por el crimen de un hombre de raza negra, George Floyd, a manos de un policía blanco, que lo asfixió al presionar la rodilla contra su cuello en el suelo, cuando era detenido en Minneapolis.

Incidentes y saqueos en las calles.

A casi una semana del hecho, el gobernador Walz anunció este domingo la extensión por un día más del toque de queda nocturno decretado el viernes, de 20:00 a 06:00, en Minneapolis y la vecina Saint Paul, ambas conocidas como las Twin Cities (las ciudades gemelas).

En tanto, unos 5.000 efectivos de la Guardia Nacional (algo así como la gendarmería argentina) fueron activados en 15 estados del país. y en el Distrito de Columbia para lidiar con los disturbios derivados de las protestas contra la brutalidad policial frente a la comunidad negra.

Imponen toque de queda por saqueos y violencia.