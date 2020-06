Lanata denunció en un informe irregularidades en el instituto.

Jorge Lanata regresó a la televisión con su clásico programa Periodismos Para Todos y en su primer programa habló de las irregularidades en las contrataciones en medio del coronavirus. En el informe apuntó directo al Instituto Malbrán que tiene un rol central en la pandemia porque allí se concentran la mayoría de los test para detectar el virus.

El programa emitió un informe donde explica que el director de la entidad, Pascual Fidelio, benefició con contrataciones directas a la empresa Tecnolab SA por un monto de 100 millones de pesos. Fue a través de seis adjudicaciones, todas contrataciones directas sin licitación para la compra de termocicladoras y tests para detectar el virus, entre otros productos.

Una de las mayores irregularidades es que Tecnolab se quedó con esas adjudicaciones a pesar que en algunos casos, según denunciaron, presentó precios diez veces más altos que sus competidoras. Uno de los ejemplos es escandaloso. Para la venta de 25 "nucleótidos y nucleósidos y sondas Mod-6 Fam" presentó una oferta de 839.878 pesos. Otra de las competidoras por el mismo producto ofertó 392.500 pesos. A pesar de la diferencia, Tecnolab se quedó con la adjudicación. "No hay animosidad ni interés con ningún distribuidor o proveedor", se defendió Fidelio cuando lo consultaron.



Ahora Fidelio está siendo investigado por irregularidades en la adjudicación y compra de medicamentos por su cargo anterior, cuando era Director del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad de Córdoba.

Noticias relacionadas



Dentro del informe, se entrevistó a Germán Emanuelle, abogado, quien dijo que “la Oficina Anticorrupción no tiene la capacidad para estar mirando la gran cantidad de contrataciones directas que se están haciendo”. “O sea que el Estado puede saltar la licitación y comprarle de manera directa a uno de los tres oferentes”, consultó Boufflet. “Al haber invitado menos oferentes, en cierto sentido se va como desgastado este servicio de libre competencia”, aseveró Emanuelle.

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA CANAL 13.

“El Malbrán compra insumos que nada tienen que ver con la pandemia, resmas de papel, viruta de madera y la comida de concejos de laboratorio”, sostuvo Jorge Lanata. “El Estado nacional compra en volúmenes enormes, ¿cómo puede ser que termine pagando más que un minorista?”, cuestionó el letrado de Poder Ciudadano. “Son decisiones que tienen que ver con el poder del Estado en la negociación”, aseveró. “Por ello, en este sentido, se habla de uno, en principio, ineficiente”, aseguró.



A su vez, se explicó que, en el Instituto Malbrán, se realizaron algunos nombramientos polémicos. Se brindó el ejemplo de “Marita Conti, quien sería cercana de Lizandro Bonelli, jefe de Gabinete de Ginés”. “Este es un organismo público, que se caracterizó por trabajar”, menciona una de las investigadoras en el informe. “El Malbrán no se caracterizó por poner figuritas”, continuó. “Conti habría sido concejal por el Frente Renovador”, cerraron.