Cande Tinelli.

Cande Tinelli compartió en su cuenta de Instagram una foto en blanco y negro, en donde realizó un sensual topless de espalda.

“Si nunca me despido, es porque no quiero que te vayas”, escribió junto a una foto en topless y con una bombacha negra. La pose de espaldas que eligió para la imagen bicolor luce gran parte de los tatuajes de la influencer y sus curvas, las cuales llenaron de me gustas y comentarios los usuarios de la red social.

Sus seguidores comentaron toda clase de mensajes y reacciones ante la publicación. “Bella”, “Puro arte”, “Pensé que era un body pero son tus tattos” y “Diosa del Oimpo”, fueron solo algunos de los elogios que la morocha recibió por su atrevido posteo.

Hace unos días, Cande compartió con sus seguidores un aspecto desconocido de su intimidad: “Amo mi desorden en todos los aspectos”, expresó la cantante en un posteo. En la imagen, se podía ver el piso de su departamento completamente cubierto de sus diferentes tipos de calzados. Lejos de importarle las críticas y fiel a su estilo, la hija del conductor del “Bailando por un Sueño” mostró orgullosa su desorden.

Ver esta publicación en Instagram Si nunca me despido, es porque no quiero que te vayas. Una publicación compartida por 𝕷𝖊𝖑𝖊’ (@candelariatinelli) el 31 de May de 2020 a las 8:32 PDT

No es la primera vez que Cande se anima a estas fotos, por lo general su Instagram esta lleno de imágenes donde luce sus tatuajes con una estética bastante particular: tonos fríos, oscuros, predominando el negro y con frases cortas.