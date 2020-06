En una nueva emisión en cuarentena del programa de Marley, Por el Mundo, el conductor visitó la casa de Belén Francese para recordar momentos de su viaje por Ámsterdam.



Además de recordar viejas anécdotas, la vedette mostró su casa, en un momento el conductor logró infiltrarse en un cuarto para descubrir una curiosa colección.

En ese cuarto, Belén guarda una gran colección de muñecas, personajes de comics, peluches y recuerdos que compró en su viaje por Disney World.

Además, la humorista suele tener dulces escondidos para cuando le agarra algún "antojo nocturno".

"¡Basta! No muestres más!", exclamó la invitada, mientras el conductor seguía recorriendo todos los rincones de la casa.