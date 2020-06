Cambio de costumbres por el confinamiento. Canal 26.

El mundo vive horas de angustia e incertidumbre desde hace al menos dos meses, cuando la pandemia global de coronavirus obligó a casi todos los países del planeta a embarcarse en un confinamiento obligatorio y preventivo.

Si bien la finalidad de la cuarentena es la de impedir la mega propagación del covid-19, también es cierto que ha afectado sobre manera la vida de la gente.

Desde las cosas más simples, hasta lo más importante y complejo, nada ni nadie ha quedao al margen.

Con este marco, todo se ha visto modificado en esta "nueva normalidad" a la que la mayoría de la gente se ha plegado, pero que sin embargo, todos pretenden terminar. Así te lo presenta Canal 26.

Entre las cosas que cambiaron está la automedicación de la gente que ha aumentado desde el inicio del confinamiento de 10,53% a 13,54%. Otro consumo que se ha incrementado notablemente es el de alcohol, que varió de 8,1% a 11,51%

Sin embargo, también se modificaron otros aspectos de la vida diaria, tal como las consultas psicológicas, de 4,79% al 7,83% en solo dos meses. Así mismo, los contactos entre personas cercanas también se incrementaron, sobre todo de manera virtual. Aquí el avance fue de 37,6% a 42,07%.

Otor punto no menos importante es el de la práctica deportiva, aunque en este caso, y por razones de encierro de la gente, no varió demasiado. Así, solo aumentó de 13,34% a 14,94%.

Finalmente, reacciones directamente relacionadas con el confinamiento y las pocas salidas.

Se redujo el porcentaje de gente que está molesta por la cuarentena, de 38,5% a 31,58%. En este sentido, el 70% de la población manifiesta malestar por el confinamiento.

Cambio de hábitos en cuarentena. Canal 26.