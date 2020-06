Protesta en la Casa Blanca por George Floyd, CANAL 26

Un centener de manifestantes se agolpó frente a las vallas de la Casa Blanca para pedir justicia por el crimen de George Floyd.

El apuntado, según señalaban las pancartas, era Donald Trump, al que le exigían justicia por la muerte del hombre afroamericano.

En las últimas horas, el presidente norteamericano había pedido “mano dura” a los gobernadores luego de que centenares de Estados debieran emitir toque de queda por la violencia que se vive en las calles.

Vale destacar que, durante las protestas en Washington, el Servicio Secreto, encargado de la seguridad del presidente de EEUU, lo protegió en el búnker subterráneo de la Casa Blanca el pasado viernes.