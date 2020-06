Anuncios de Donald Trump por violecia en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dio este lunes un discurso luego de los disturbios que se produjeron este lunes frente a la Casa Blanca, en medio de nuevas protestas por el crimen de George Floyd.

A nivel país, los saqueos y actos de violencia se propagaron y multiplicaron en las últimas horas y obligaron a varias ciudades a decretar el toque de queda.

"Va a haber justicia por George Floyd y su familia. Soy aliado de los que protestan pacíficamente", dijo el mandatario estadounidense en un discurso cargado de furia.

"Personas inocentes fueron golpeadas brutalmente. Un oficial fue baleado. Mi deber es proteger a este país", aseguró Trump, quien tildó a los gobernadores de Estados como "débiles".

"Este tema lo vamos a solucionar hoy mismo", aseguró el presidente de Estados Unidos en Washington.

"Voy a movilizar de inmediato los recursos para frenar los saqueos y estableceré un toque de queda", expresó, anunciando de esta manera la salida de las Fuerzas Armadas a las calles para frenar los disturbios.

Otras destacadas declaraciones y anuncios de Trump:

"Mi administración está comprometida a que haya justicia para George Floyd y su familia. Soy aliado de los que protestan pacíficamente".

"Nuestra nación fue tomada por anarquistas profesionales, por crimnales, por Antifa".

"No podemos permitir el vandalismo. Personas inocentes fueron golpeadas brutalmente. Un oficial fue baleado".

"Estas no son protestas pacíficas, sino actos de terror doméstico que destruyen vidas inocentes".

"Voy a movilizar de inmediato todos los recursos civiles y militales para frenar el vandalismo".

"Le pedí a todos los gobernadores que saquen a la Guardia Nacional en número suficiente para dominar las calles".

"El toque de queda de las 19 será estrictamente cumplido. Los que no lo hagan serán detenidos y enfrentarán cargos criminales".

Mientras el jefe de Estado daba su discurso, en las inmediaciones de la Casa Blanca se produjo un nuevo enfrentamiento entre los manifestantes y la policía y la Guardia Nacional. Los cuerpos de seguridad dispersaron a los protestantes con gases lacrimógenos.

Trump aseguró que su administración está “comprometida” a que se haga justicia por la muerte de Floyd: "Prometo llevar justicia a la familia de George Floyd, pero no podemos permitir que los manifestantes pacíficos sean desplazados por turbas (...) Como Presidente lucharé por mantener a salvo y proteger a los norteamericanos”.

Tras su discurso, y en medio de los disturbios que había a unas pocas cuadras, Trump se dirigió caminando, fuertemente escoltado por su equipo de seguridad, hacia la Iglesia Episcopal de San Juan, frente a la Casa Blanca. Mientras el mandatario caminaba, su seguridad pedía a la prensa que se retirara del paso. Al llegar a la iglesia, el Presidente de los Estados Unidos se tomó unas fotos sosteniendo una Biblia.