El brote del covid-19, declarado pandemiia por la organización mundial de la salud el pasado 11 de marzo, desató una crisis global como hacía tiempo no se veía. Un repaso por los libros de historia que guardan los mayores secretos sanitarios por los que atravesó el planeta, pueden ayudar a poner en perspectiva lo que está sucediendo con el mortal brote del nuevo coronavirus originado en china y que, a pesar de la gravedad inusitada que desplegó, aún está lejos de los más letales de la historia. Cuanto más se retrocede en el tiempo, menores son las precisiones sobre las enfermedades y sus consecuencias.

Hay evidencias históricas más que suficientes para saber que la peste antonina fue devastadora en su tiempo. La infección se desató en el imperio romano tras el regreso de tropas que habían combatido en medio oriente. Se cree que la enfermedad puede haber sido viruela o sarampión, pero no hay consenso entre los historiadores.

Se la conoce como peste antonina por el nombre de la dinastía reinante en roma en ese momento. de hecho, hay indicios de que el emperador lucio vero, que gobernaba en conjunto con su hermano adoptivo Marco Aurelio, murió en el año 169 víctima de ese mal. Las estimaciones actuales ascienden a 5 millones de muertos, lo que la convertiría en la séptima pandemia más letal de la historia.

El epicentro de la plaga Justiniano fue Constantinopla —actualmente Estambul—, capital del imperio bizantino, es decir el imperio romano de oriente. El origen fueron las ratas que llegaban en los barcos mercantes provenientes de distintos rincones de Eurasia, portadoras de pulgas infectadas con la peste bubónica.

El emperador Justiniano I también contrajo la enfermedad, pero sobrevivió. los cálculos de entre 30 y 50 millones de muertos como consecuencia de la pandemia abarcan los dos siglos en los cuales esta resurgió. Eso la convierte en la cuarta peor de la historia.

La epidemia de la viruela japonesa se desarrolló en el contexto de intercambios crecientes entre Japón y el continente asiático, que dio lugar a otras epidemias. Comenzó en el año 735 en la ciudad de Dazaifu, Fukuoka, luego de que un pescador japonés la contrajera en Corea. La enfermedad se propagó rápidamente y terminó afectando a la mayor parte de la isla, donde murió cerca de un tercio de la población.

La peste negra es considerada la pandemia más mortífera y con el impacto más duradero en la historia de la humanidad. Se cree que el brote comenzó en asia central, y desde allí pasó por la ruta de la seda hasta llegar a la península de Crimea —una región disputada entre Rusia y Ucrania en la actualidad— en en el año 1343. Alojada en las pulgas de las ratas negras, se esparció por toda europa usando como medio de transporte a los barcos mercantes.

las estimaciones más conservadoras sostienen que mató al 30% de la población europea, pero las más audaces dicen que hasta el 60% pudo haber muerto como resultado de la pandemia.

el continente tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes, aunque algunas regiones, como florencia y sus alrededores, demoraron hasta el siglo XIX.

Los sanitaristas dan cuenta de otros registros de la peste bubónica en el planeta, aunque no tan desvastadoras como la de 1343. Una de ella fue la que se desató en 1855, el primer caso se dio china y se volvió a diseminar por el mundo matando a 50 millones de personas.

La viruera era una enfermedad desconocida en el continente americano, pero llegó con la conquista europea. Fue introducida primero en lo que actualmente es México por los españoles y fue determinante en la caída del imperio azteca.

La viruela es considerada la segunda mayor pandemia de la historia, y hay estimaciones que indican que mató hasta al 90% de la población nativa americana.

Fueron distintos brotes de peste bubónica que tuvieron diferentes epicentros a lo largo del siglo. uno de los más significativos fue la gran peste de Londres, que duró de 1665 a 1666, y fue la última gran epidemia de peste bubónica en Inglaterra.

Fueron diversas epidemias que surgieron en distintos países. una de las más importante fue la peste rusa que se prolongó entre los años 1770 y 1772, también conocida como la peste de 1771. murieron entre 52.000 y 100.000 personas solo en moscú, cuya población se redujo en una tercera parte. Los registros históricos ya documentaban la primera aparición de la la peste negra, en el año 1346 en la región baja del Volga, aunque no sabían si la cepa altamente virulenta que causó la pandemia mortal provino de una sola fuente o se introdujo en europa a través de distintos viajeros que transportan diversas cepas de peste procedentes de diferentes partes del mundo antiguo.

La falta de tratamiento de los excrementos humanos y la ausencia de agua potable son los principales responsables de la propagación del cólera. entre 1817 y 1923 se produjeron las primeras seis pandemias de esta enfermedad en distintos puntos del continente asiático.

A lo largo de la historia, poblaciones de todo el mundo se han visto afectadas esporádicamente por brotes devastadores de cólera. Hipócrates y Galeno ya describieron en su día una enfermedad que probablemente era cólera, y hay muchos indicios de que los habitantes de las llanuras del río Ganges conocían ya en la antigüedad una enfermedad similar al cólera.

Los modernos conocimientos sobre el cólera, sin embargo, datan sólo de los comienzos del siglo xix, época en que los investigadores empezaron a profundizar en las causas de la enfermedad y en su tratamiento. la primera pandemia, o epidemia mundial, comenzó en 1817 en asia y posteriormente se propagó a otras partes del mundo.

En 1961 se declaró en Indonesia la séptima ola pandémica de cólera, que se propagó rápidamente a otros países de asia, europa, áfrica y, finalmente, en 1991, América Latina, que había estado libre de la enfermedad durante más de un siglo. la enfermedad se propagó rápidamente en esa región, causando casi 400 000 casos notificados y más de 4000 defunciones en 16 países de las Américas durante ese año.

La tercera pandemia de peste bubónica surgió en Yunnan, China. desde allí se esparció por todo el mundo, aunque en ningún lugar tuvo un impacto tan mortífero como en la india, donde causó cerca de 10 millones de muertos. es la sexta pandemia más letal de la historia.

Los científicos consideran que la fiebre amarilla se originó en áfrica, con transmisión entre primates y humanos. el virus y el vector, que es el aedes aegypti, una especie de mosquito, fueron llevados al continente americano por barcos de comercio de esclavos.

durante el siglo xix se produjeron importantes brotes en América y en Europa.

Aún hoy en la Argentina se recuerda que el 27 de enero de 1871 se produJo en Buenos Aires la primera muerte en la ciudad. febrero se llevó consigo a 300 víctimas fatales, cifra que en marzo trepó a 5000 muertes.

Se calcula que fallecieron cerca de 15.000 personas, casi el 10% de la población de Buenos Aires, triplicando en unos cuantos meses el promedio de mortalidad anual.

La gripe española fue la primera pandemia causada por el virus de la gripe, el h1n1, y se convirtió en la tercera más letal de la historia de la humanidad, debido a que mostró una tasa de mortalidad muy superior a la habitual. Se estima que infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 27% de la población global.

Pandemia de coronavirus. Reuters.

La asiática fue la segunda pandemia de la gripe a. algunos autores creen que se originó por una mutación en patos salvajes que se combinó con una cepa humana preexistente. el virus se identificó por primera vez en guizhou, china, y se propagó a singapur, de allí a Hong Kong, y luego a los estados unidos, y de allí al resto del planeta. mató a un millón cien mil personas.

La gripe de Hong Kong fue la tercera de esta serie de pandemias. la pandemia fue causada por el virus de la influenza a (h3n2) que consistía de dos genes de un virus de influenza aviar a.

apareció por primera vez en los estados unidos en septiembre de 1968. la cantidad estimada de muertes fue de 1 millón a nivel mundial y alrededor de 100 000 en los estados unidos. el gran número de muertes se dio en personas mayores de 65 años.

La pandemia que llegó a generar temor a nivel mundial y que tiene bastantes parecidos con el actual brote del actual covid-19.

Fue en septiembre de 1968 cuando empezaron a multiplicarse los casos en estados unidos, donde numerosas personas acudieron a centros hospitalarios con síntomas de gripe muy agresivos y duraderos en el tiempo.

Solo unos meses más tarde, muchos países de Europa comenzaron a vivir la misma situación: Alemania sufrió 60.000 bajas y Berlín se tuvo que ver obligado a apilar sus cadáveres en el metro; en Francia murieron 30.000 personas y en Londres se contagiaron al menos el 20% de su personal sanitario. Fue llamada gripe de Hong Kong porque descubrieron que el paciente cero surgió allí. En aquella época no se llevaron a cabo medidas tan extremas como el confinamiento, pero sí se pusieron en marcha algunas normas como mantener la distancia social, incidir en la importancia del lavado de manos y, sobre todo, no utilizar el transporte público hasta conseguir que la pandemia se controlara.

Sin embargo, no solo no se consiguió, sino que hubo una segunda oleada mucho más agresiva y que terminó por quitar la vida a muchas más personas que durante la primera, especialmente a aquellos con más de 65 años y aquellos que tenían patologías previas, tal y como ocurre actualmente con el covid-19.

El sida es causado por un virus de inmunodeficiencia humana que se originó en primates del áfrica central y occidental a principios del siglo xx. Si bien varios subgrupos del virus adquirieron la capacidad de infectar a seres humanos, la pandemia tuvo sus orígenes en la aparición de una cepa específica, el subgrupo m del vih-1, en la república democrática del congo, y se disparó a partir de 1981.

Actualmente hay 37,9 millones de personas que están infectadas con vih en todo el mundo, y solo en 2018 murieron 770.000 personas por esta enfermedad.

El Africa subsahariana es la región más afectada, y el 61% de las nuevas infecciones provienen de allí.

El síndrome respiratorio agudo severo (sars, por sus siglas en inglés) es una enfermedad provocada por un coronavirus distinto del causante del covid-19, el sars-cov. entre noviembre de 2002 y julio de 2003, un brote registrado en el sur de china terminó con 8.098 personas infectadas en 17 países, aunque la mayoría de los casos se registraron en china y hong kong.

el virus surgió en murciélagos de herradura que habitan en cuevas de la provincia de yunnan, y de allí pasó a los humanos.

La gripe porcina fue la segunda pandemia causada por el virus de la gripe h1n1, casi un siglo después de la gripe española. de todos modos, se trata de una nueva cepa de h1n1, que se originó cuando los virus de las gripes aviar, porcina y humana se combinaron con un virus de la gripe porcina euroasiática, razón por la que se la conoce como gripe porcina.

Se la llama gripe porcina porque el brote apareció en cerdos de una región del centro de méxico, y a partir de allí se propagó. Se estima que entre el 11 y el 21% de la población mundial de entonces contrajo la enfermedad. El ébola es una fiebre hemorrágica viral que afecta a los humanos y a otros primates. el del año 2014 fue el brote más generalizado de la enfermedad en la historia.

Los primeros casos se registraron en Guinea en diciembre de 2013, y de allí se propagó a Liberia y Sierra Leona, donde causó devastadores efectos humanos y materiales.



El brote de ébola de 2014-2016 en Africa occidental fue el más extenso y complejo desde que se descubrió el virus en 1976. Hubo más casos y más muertes en este brote que en todos los demás juntos. además, se extendió a diferentes países de guinea se propagó a través de las fronteras terrestres a Sierra Leona y Liberia. La tasa de letalidad entre los pacientes hospitalizados llegó a ser de entre el 57 y el 59 por ciento.

Recién el pasado 3 de marzo de 2020 la organización mundial de la salud declaró el fin de la epidemia de ébola en la república democrática del congo. Fue después que Masiko, la última paciente diagnosticada de ébola en el país africano, fue dada de alta. El hecho fue motivo de festejo ya que tras más de un año de lucha contra la segunda epidemia más grande del mundo de la que se tenga constancia, se anunció su fin en Africa.

Si bien el covid-19 es la nueva pandemia que afecta al planeta, por estos meses, en américa latina la denominada fiebre del dengue sigue matando y enfermando junto al coronavirus.

el dengue acompaña al hombre desde hace siglos. la primera descripción data del año 265 al año 420 después de cristo, durante la dinastía china chin, en una enciclopedia de remedios y síntomas. allí se habría volcado por primera vez un cuadro compatible con dengue clásico y los chinos la llamaron la enfermedad del agua envenenada.

Los primeros brotes de dengue habrían surgido en el caribe y en la Indias occidentales francesas, en el siglo XVII.

En el siglo XVIII se describe el primer brote en los Estados Unidos, en Filadelfia.

La etiología viral se estableció en los años 40 y, desde el siglo XVIII hasta antes de la segunda guerra mundial, desde un punto de vista epidemiológico, la enfermedad se presentó en forma de epidemias grandes, pero poco frecuentes.

Los conflictos bélicos, especialmente la segunda guerra mundial, la guerra de Corea, Vietnam, etc., generaron las condiciones para que la pandemia del dengue resurgiera, principalmente por la destrucción ecológica, poblacional y social. De hecho, en 1954 se describió el primer caso de dengue hemorrágico, en filipinas. posteriormente, el dengue se hizo endémico en el sudeste asiático y ya a mediados de los años 70 era la principal causa de hospitalización y muerte en los niños de esa zona.

Durante los años 50 y 60, e inicios de los 70, hubo un programa de la ops muy intenso para erradicar al vector, objetivo que se alcanzó en gran parte de América del Sur, por lo que brotes epidémicos de dengue casi no hubo. lamentablemente, este programa se suspendió a comienzos de los 70 y el aedes pudo reinvadir y reinfestar el cono sur y gran parte de América Latina.

Los casos confirmados de dengue en América Latina y el caribe entre 2019 y 2020 llegaron a 3.095.821. hubo 1.530 muertes, según la organización panamericana de la salud (ops).

Desde el imperio romano al siglo XXI, las pandemias, las pestes, han diezmado a la población. por una razón u otra, la mayoría de ellas fueron provovadas por el propio hombre. Hambrunas, falta de agua potable;la ausencia de politicas sanitarias sustentadas en el tiempo. suciedad, contaminación, ausencia de elementos de higiene, desidia, manitulación viral, son apenas un puñado de factores.



El covid-19, es la pandemia presente que, como está activa, aún no tiene una cifra cierta de muertos, aunque ya se superaron los 340.000 fallecidos, y los enfermos, más de cinco millones.

aún no sabemos los daños totales que este virus, surgido en china, le causarán al planeta.

el repaso por la historia de las pandemias a los largo de la historia nos marca que los seres humanos, al menos hasta ahora, no hemos aprendido de las tragedias anteriores.

por esa razón, es muy probale, que mientar el sarcs-cov2 sigue matando y enfermando, una nueva pandemia que ya se está incubando.