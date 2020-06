Coronavirus en Noruega. Canal 26.

El origen del proyecto EpiShuttle está relacionado con las observaciones de un equipo de médicos noruegos mientras trataban a un paciente infectado con Ébola.

Esa situación ha dado lugar a la idea de un dispositivo fiable, capaz de proteger al personal sanitario y de permitir cuidados intensivos durante el desplazamiento de una persona con una enfermedad contagiosa.

Euronews entrevistó a Ellen Andersen, CEO de EpiGuard: "El proyecto fue ideado por un grupo de médicos que se encargó de llevar a casa a un médico que había contraído el Ébola en Sierra Leona en 2014. Fueron los encargados de recibirla en el aeropuerto en su viaje de vuelta. Y revisaron todo el equipo que había para ver cómo podían proteger a los médicos y a la vez proporcionar un tratamiento eficaz. Lo que descubrieron fue que el equipo que tenían no era lo suficientemente bueno", realata Andersen.

Así explica de qué modo se protege en Noruega a los médicos por coronavirus. Y sigue.

"Era necesario tanto asegurar la seguridad de los sanitarios que iban a tratar al paciente, como proporcionar cuidados durante el trayecto. Normalmente, durante el desplazamiento de pacientes con enfermedades infecciosas, es necesario llevar un equipo de protección completo. Después de un rato, hace mucho calor, es muy agotador y es fácil cometer errores", dijo.

"Por eso, querían sacar un producto que permitiese trabajar con estos pacientes sin tener que usar el equipo de protección completo", ha finalizado.

Nuevos métodos para protegerse del covid-19.