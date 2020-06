Oriana Sabatini.

Tras más de 60 días dentro de casa y recuperada de coronavirus, Oriana Sabatini busca nuevas alternativas para disfrutar de la cuarentena en Italia, uno de los países más afectados por la pandemia.

La hija de Catherine Fulop compartió en su cuenta oficial de Instagram un sensual video en el que destaca su talento de baile. Your browser does not support the video element. La novia de Paulo Dybala se mostró en ropa deportiva y desde TikTok, la plataforma más destacada del momento, registró su original coreografía.

Mientras las autoridades del viejo continente evalúan las medidas para flexibilizar el aislamiento social en forma progresiva, la joven se muestra muy activa y optimista a través de sus redes sociales.

"Call me up? (¿Llamame?)", propuso la artista de 24 años. En cuestión de minutos su publicación alcanzó más de 400 mil reproducciones.