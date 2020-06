Coronavirus en Chile, REUTERS.

El Banco Central de Chile informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) exhibió una caída de 14,1% en abril, en comparación con igual mes del año anterior, lo cual superó las proyecciones de los analistas a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus, que ya supera los 1.000 fallecimientos y casi 100.000 contagios en este país.





El informe señaló que "la serie desestacionalizada disminuyó 8,7% respecto del mes precedente y 12,4% en doce meses", en un mes con la misma cantidad de días hábiles que abril de 2019.





El ministro de Economía chileno, Lucas Palacios, calificó de "severos" los daños causados por la crisis sanitaria sobre la economía e indicó, a través de la red social Twitter, que "la caída fue superior a lo que esperaba el mercado", que estimaba una baja de 11% al cierre de semana pasada.





Palacios dijo que, en términos desestacionalizados, "la caída del Imacec llevó el nivel de actividad a valores de marzo de 2013; es decir, junto con la caída de marzo nos hace perder siete años".





"La caída del 14,1% es un deterioro no visto en las últimas dos recesiones que enfrentó Chile (1999 y 2009). Debemos remontarnos a crisis de inicios de los '80 para observar un retroceso similar", explicó el ministro.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

GENTILEZA EURONEWS.



Según el Banco Central, el Imacec minero en marzo "disminuyó 0,1%, mientras que el no minero lo hizo en 15,5%", este último afectado por las medidas adoptadas para mitigar la propagación del Covid-19.





Considerando la crisis sanitaria, las actividades más afectadas fueron los servicios y el comercio, y en menor medida, la construcción y la industria manufacturera.





En los servicios destacaron las caídas de educación, transporte, restaurantes y hoteles, y servicios empresariales.



En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el Imacec minero creció 0,9% y el no minero cayó 9,7%.



El Banco Central advirtió que la crisis sanitaria provoca un desafío para obtener datos, razón por la cual las cifras divulgadas en esta ocasión "podrían estar sujetas a mayores revisiones que las registradas históricamente".