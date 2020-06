Coronavirus en España, REUTERS.

Por primera vez desde que comenzó la pandemia y en plena reapertura, España, uno de los países más golpeados de Europa, no registró este lunes ningún muerto por coronavirus en las últimas 24 horas y por segundo día consecutivo sumó menos de 100 nuevos contagios.





"Los datos mantienen la misma tendencia que hemos observado en estas últimas semanas. Nos mantienen en una posición en las que podemos, progresivamente, ir abriendo las medidas de restricción", analizó el epidemiólogo Fernando Simón, vocero sanitario para la pandemia, en su comparecencia diaria.





El Ministerio de Salud informó que el país, el quinto con más contagios en el mundo, sumó hoy solo 71 casos confirmados, lo que eleva el total a 239.638, mientras el número de muertos se mantiene en 27.127, según la agencia de noticias EFE.





Los datos oficiales demuestran un descenso constante de las cifras diarios de muertos y contagios, lo que respalda la decisión del gobierno español de autorizar distintas fases de reapertura en todo el país, aún en las ciudades muy golpeadas como Madrid y Barcelona.

El reporte del domingo había arrojado un total de dos fallecidos.



En la última semana, la región de Madrid, la más castigada por la pandemia, registró un solo deceso y Cataluña, 11.



Ante la evolución favorable de los casos y la fuerte disminución de muertes, el país avanza en el desconfinamiento y habilita más actividades comerciales manteniendo un estricto protocolo sanitario.