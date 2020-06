Lea Michele y Samantha Ware

Finalmente, después de muchos años, todo explotó en contra de Lea Michele. Pues Samantha Ware, que formó parte del elenco de Glee, destapó la olla de un secreto a voces y cruzó de manera furiosa a la actriz tras ver que condenaba el asesinato de George Floyd. La cantante expuso el maltrato que recibió por parte de su compañera, tildándola de racista.

Al escándalo se sumaron las acciones 2.0 de Amber Patrice Riley y Alex Newell, Mercedes Jones y Unique Adams en la popular serie de Fox. La ex estrella de Glee, Samantha Ware, recordó su experiencia en el set de la última temporada de la serie como traumática y acusó a Lea Michele, una de las protagonistas, de convertir su primer trabajo en televisión en un infierno.

Todo comenzó cuando Samantha leyó un tuit del 29 de mayo de Lea, en el que condenaba el asesinato de George Floyd, un afromaericano, a manos de un policía blanco, Derek Chauvin, hace una semana en Mineápolis, Minesota, Estados Unidos, tras ser arrestado de forma violenta. La tensión racial, siempre latente en Estados Unidos, volvió a estallar con virulencia en el país y empieza a pasarle factura Donald Trump, cuya presidencia pende de un hilo.

En respuesta a un tuit de Michele, quien mostró su apoyo al movimiento #BlackLivesMatter, Ware, que interpretó a Jane, una Warbler convertida en New Directioner en Glee, estalló contra ella, retuiteó el mensaje y escribió: "¡Que risa, ¿Recordás cuando hiciste mi primer trabajo en televisión un infierno?, porque yo nunca lo olvidaré. ¡Creo que le dijiste a todos que si tenías la oportunidad, '¡Te podrías cagar en mi peluca (afro)!' entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron dudar si quería una carrera en hollywood”.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA — SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020

El tuit de Ware se hizo viral en segundos y generó el accionar 2.0 de otras estrellas de la serie como Amber Riley, quien comenzó a publicar una serie de tuits alusivos, sin desmentir a Samantha, y Alex Newell, quien bancó la parada de manos de Ware. "¡Niño, no tenemos ni una maldita cosa sobre la que mentir 6 años después!", respondió Newell a un usuario que los trató de mentirosos.

Child we ain’t got not a damn thing to lie about 6 years later! pic.twitter.com/TPRlKQdGLf — Alex Newell (@thealexnewell) June 2, 2020

Luego, Alex agregó: "Voy a decir esto una vez... cuando mis amigos pasan por algo traumático yo también paso por eso... eso es la amistad... y si no puedes entenderlo entonces eres parte del problema". "¡Y lo digo por las dos caras de la moneda!", sentenció.

I’m gonna say this one time... when my friends goes through something traumatic I also go through it... that’s what friendship is... and if you can’t understand that then you’re part of the problem... and that’s on PERIODT! And I mean that for both sides of this coin! — Alex Newell (@thealexnewell) June 2, 2020

Naya Rivera, quien dio vida a Santana López, y cuyo nombre se transformó en tendencia mundial al igual que el de Michele y Ware, habló varias veces sobre los rumores de una rivalidad con Lea, sobre todo en su libro de memorias de 2016 “Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up", donde reveló que terminó quedándose afuera de la sexta temporada de Glee por los celos profesionales de Michele.

"Si me hubiera quejado de alguien o algo, habría asumido que me estaba quejando de ella (Lea Michele)", escribió Rivera. "Pronto, ella comenzó a ignorarme, y finalmente llegó al punto en que no me dijo una palabra durante toda la temporada 6. Lea Michele y yo definitivamente no éramos las mejores amigas, y dudo que lo seamos en el futuro".

La actriz estadounidense de ascendencia puertorriqueña, finalizó con “dudo que nos sentemos en su sofá y comamos col rizada juntas otra vez".