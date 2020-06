La segunda jornada hábil en la que es obligatorio el nuevo Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC) encuentra a los ingresos a la Ciudad de Buenos Aires con mucha congestión de tránsito, producto de los estrictos controles para ingresar a la Capital Federal.

En la zona de Puente La Noria, debido a los controles policiales que paraba a todos los automóviles, en las primeras horas se mostró colapsada y con muchas demoras.

En el resto de los accesos también hubo muchos controles pero el movimiento vehicular se mostró más fluido en las primeras horas del día.



También se mantuvo el estricto control en las terminales de trenes de Constitución, Retiro y Once.



Asimismo, como ocurrió este lunes, en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires se controla este martes también a los colectivos, comprobando que todos los pasajeros tuvieran el permiso obligatorio para circular.



Sólo se podrá circular en medios de transporte (tren, colectivo y subte) si se está dentro de alguno de los grupos exceptuados del aislamiento y se posee el CUHC.