Los hijos de Pampita ante el desafío viral de las Hermanitas.

En estos días se hizo viral un video en el que una madre deja a sus dos hijas ante dos platos con chocolate y las desafía a no probarlo hasta su regreso. Sin saber que están siendo grabadas, una de ellas, Jimena, hace caso omiso al pedido de la mamá y se dedica a comer las golosinas tranquilamente, desatando el enojo en su hermanita, que estalla en una crisis de llanto y reclamos a la voz de “Jimena mala”.

Intrigada por ver cómo reaccionarían sus hijos, Pampita sometió a Bautista (12) Beltrán (7) y Benicio (5) al mismo challenge que hizo furor en las redes y los dejó frente a frente a esa dulce tentación, con el celular grabando -escondido- en el living.

“¡En casa también hicimos el desafío! ¿Y vos, con cuál hermano te identificás?”, expresó divertida en su cuenta de Instagram, donde dejó el video con la cámara oculta. Pampita recreó con sus hijos el video viral de las hermanitas ante el plato de chocolate y se llevó una sorpresa.

“No se coman nada hasta que vuelva, ¿ok?”, se oye decir a la modelo antes de irse del lugar, luego de explicarles a los tres que el chocolate es el premio para un juego de preguntas y respuestas.

Mientras el hijo mayor de Pampita se distrae con la funda de su celular, los más chicos padecen la espera, miran fijo las golosinas, miden distancias y saborean con los ojos. Hasta que Bautista rompe la regla y agarra un chocolate. “No me buchoneés”, le dice al nene, cuando este amaga con llamarle la atención. ¿Cómo lo convence? Amenazándole con que no le va a prestar sus juguetes. Vivo, el mayor se da cuenta del juego: “Es obvio que es para que nos aguantemos acá frente a los chocolates”, explica, mientras sus hermanitos, obedientes, planean qué chocolate van a comerse primero.